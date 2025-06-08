Игры
Опубликовано 08 июня 2025, 00:45
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Хакеры нашли уязвимость в Nintendo Switch 2: позволяет запускать произвольный код

Но взлом вряд ли возможен
В недавно выпущенной консоли Nintendo Switch 2, причём на второй день после старта продаж, хакеры обнаружили уязвимость, связанную с возвратно-ориентированным программированием (ROP) в библиотеке программного обеспечения гаджета.
Хакеры нашли уязвимость в Nintendo Switch 2: позволяет запускать произвольный код

© Nintendo of America

Эксплойт потенциально позволяет контролировать выполнение произвольного кода, однако ограничен доступом на уровне пользователя и не затрагивает ядро операционной системы. Исследователь безопасности Дэвид Бьюкенен, обнаруживший уязвимость, уточнил, что данный эксплойт не позволяет получить root-доступ, модифицировать прошивку или устанавливать сторонние приложения, поэтому нельзя сказать, что речь идёт о критической уязвимости.

Несмотря на опасения по поводу возможности более серьёзного взлома в будущем, эксперты считают, что благодаря мерам безопасности и архитектурным изменениям консоли на полноценный взлом системы могут уйти месяцы или даже годы.

Источник:tom's HardWare
Автор:Андрей Кадуков
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