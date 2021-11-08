Хакеры заявили о взломе PlayStation 5

Сегодня хакеры сообщили, что получили доступ к внутренним «корневым ключам PS5», используемым для расшифровки частей прошивки консоли. К сожалению, в Fail0verflow не рассказали, как именно это сделали. При этом не исключено, что хакеры не врут, и тогда эта новость является серьёзной проблемой для Sony.

Ещё в 2011 году группировка Fail0verflow смогла взломать систему безопасности PlayStation 3. Хакеры получили полный контроль над тем, что можно запускать на консоли. PS4 они тоже взломали. Поэтому основания доверять словам хакеров есть. Если у них всё получится, взломщики смогут воспроизвести на PS5 игры без покупки или пользоваться читами.