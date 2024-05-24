Характеристики карманной консоли Asus ROG Ally X утекли в сеть за две недели до презентации

Изображение раскрывает характеристики устройства. Оказалось, что новая ревизия портативной консоли от Asus получит тот же APU, что и базовая версия Asus ROG Ally. Об этом, к слову, говорили прошлые утечки.

В основе устройства будет гибридный процессор Ryzen Z1 Extreme с 8 ядрами CPU и графическим процессором с 12 вычислительными блоками RDNA 3. Экран останется прежним: 7-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит.

Основные отличия Asus ROG Ally X включают обновленный дизайн, более емкий аккумулятор и увеличенный объем оперативной памяти.