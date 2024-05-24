Характеристики карманной консоли Asus ROG Ally X утекли в сеть за две недели до презентации

Характеристики карманной консоли Asus ROG Ally X утекли в сеть за две недели до презентацииВот это неожиданность
Изображение раскрывает характеристики устройства. Оказалось, что новая ревизия портативной консоли от Asus получит тот же APU, что и базовая версия Asus ROG Ally. Об этом, к слову, говорили прошлые утечки.
В основе устройства будет гибридный процессор Ryzen Z1 Extreme с 8 ядрами CPU и графическим процессором с 12 вычислительными блоками RDNA 3. Экран останется прежним: 7-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит.
Основные отличия Asus ROG Ally X включают обновленный дизайн, более емкий аккумулятор и увеличенный объем оперативной памяти.
Емкость батареи была увеличена с 40 до 80 Втч, что существенно увеличит время автономной работы устройства. Вместо 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-6400, консоль получит 24 ГБ памяти формата LPDDR5-7500.
Эти изменения привели к увеличению габаритов и веса консоли: Asus ROG Ally X станет на 70 г тяжелее и на 4.5 мм толще предшественника.