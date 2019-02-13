Хардкорный военный симулятор ArmA 3 станет временно бесплатным

Компания Bohemia Interactivehttps://arma3.com/news/arma-3-steam-free-weekend-starts-on-valentines-day) объявила о бесплатных выходных на платформе цифровой дистрибуции Steam для массовой военной игры Arma 3.

Военный симулятор с дополнениями станет доступен для игры бесплатно с 14 февраля, а акция продлится до 18 февраля. В это же время игра и дополнения к ней будут предлагаться для покупки с большой скидкой — от 20 до 60%. На данный момент игра стоит 1499 рублей, а комплект Arma 3 Apex — 2499 рублей.

Боевые действия в массовой военной «песочнице» ведутся в одиночной и многопользовательской игре, с более чем 20 видами боевой техники и 40 видами оружия, а также широкими возможностями для создания контента.