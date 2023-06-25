Хатико ждал, и мы подождем: до релиза продолжения Skyrim минимум пять лет

Откровение Спенсера прозвучало во время слушаний, на которых Федеральная торговая комиссия (FTC) обсуждала предполагаемое приобретение компанией Microsoft компании Activision Blizzard. Он подчеркнул неопределенность относительно платформ, на которых будет доступна игра, в связи с отдаленной датой ее выхода.

Команда разработчиков The Elder Scrolls VI в настоящее время сосредоточена на завершении работы над Starfield, выход которой намечен на сентябрь.

Интересно, что ранее креативный директор Bethesda Game Studios Тодд Говард намекнул, что The Elder Scrolls VI может стать кульминацией его карьеры.