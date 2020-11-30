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Хиты для PlayStation распродают со скидками до 85%
До 23 декабря
В PlayStation Store стартовала новая распродажа со скидками до 85%. Она продлится до 23 декабря. В акции участвуют хиты: и God of War, и Death Stranding, и Red Dead Redemption 2.
Игру от Хидэо Кодзимы Death Stranding можно купить за 1429 рублей вместо 4499.
Red Dead Redemption 2 в издании Ultimate получила скидку 65%. Игра теперь стоит 2064 рубля вместо 5899.
God of War в Digital Deluxe Edition оценён на время акции в 1429 рублей вместо 1999 рублей.
Resident Evil 2 в издании Deluxe можно купить за 1159 рублей вместо 2899.
Остальные предложения акции доступны по этой ссылке. Напомним, в PlayStation Store до 1 декабря действует и другая распродажа игр.