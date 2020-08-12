Игры
Сегодня 19:04
Хиты Electronic Arts продают со скидками до 85%
До 18 августа
В сервисе Origin хиты Electronic Arts продают со скидками до 85%. В распродаже участвуют Need for Speed, Battlefield и другие серии игр.
Акция завершится 18 августа. В ней участвует действительно много игр.
За 875 рублей вместо 3499 можно купить FIFA 20.
Симулятор жизни The Sims 4 предлагают за 750 рублей вместо 1999.
Недавно вышедшую Need for Speed Heat можно купить с 60-процентной скидкой за 1400 рублей.
Battlefield V продают за 937 рублей вместо 2499. Это даже дешевле, чем на актуальной распродаже в Steam.
Tom Clancy's Rainbow Six Осада можно приобрести за 400 рублей вместо 999.
Остальные предложения акции доступны по этой ссылке.