Хотите получать игры бесплатно? Вам понадобится ChatGPT и менее $10

Вдохновленный другом, который пользовался туристическими льготами как журналист, Смычка создал GameCzech. xyz, казалось бы, легальный сайт обзоров игр. Всего за 6 долларов и два дня работы он получил домен, адрес электронной почты, логотип и сайт, построенный на фреймворке Hugo. Он даже наполнил сайт обзорами, сгенерированными ChatGPT, и своими собственными мнениями.

Для улучшения внешнего вида сайта Смычка создал профили в социальных сетях. Наконец, он подготовил персонализированные электронные письма с просьбой о предоставлении бесплатных копий игр для обзоров.

Эксперимент принес определенный успех. Смычка сообщил о 20-процентном проценте откликов, получив ключи Steam для AAA-игр (стоимостью около 100 долларов). Однако инди-студии оказались менее восприимчивы к его подходу.