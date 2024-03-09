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Игры
Опубликовано 09 марта 2024, 01:30
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Хотите получать игры бесплатно? Вам понадобится ChatGPT и менее $10

Проникновение в клуб рецензентов игр: Этический глюк или хитроумная уловка?
Геймер создал фейковый сайт обзоров игр и бесплатно получал их от разработчиков. В недавней статье на HackerNoon описывался эксперимент, проведенный Матеем Смычкой, который создал фальшивый сайт с обзорами игр, чтобы проверить, сможет ли он получить бесплатные копии игр от самих разработчиков.

Вдохновленный другом, который пользовался туристическими льготами как журналист, Смычка создал GameCzech. xyz, казалось бы, легальный сайт обзоров игр. Всего за 6 долларов и два дня работы он получил домен, адрес электронной почты, логотип и сайт, построенный на фреймворке Hugo. Он даже наполнил сайт обзорами, сгенерированными ChatGPT, и своими собственными мнениями.

Для улучшения внешнего вида сайта Смычка создал профили в социальных сетях. Наконец, он подготовил персонализированные электронные письма с просьбой о предоставлении бесплатных копий игр для обзоров.

Эксперимент принес определенный успех. Смычка сообщил о 20-процентном проценте откликов, получив ключи Steam для AAA-игр (стоимостью около 100 долларов). Однако инди-студии оказались менее восприимчивы к его подходу.

Источник:HackerNoon
Автор:Максим Многословный
Теги:
#игры
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#ChatGPT
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#сайт