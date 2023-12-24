Хотите портативную консоль, но нет денег? Обратите внимание на китайскую RG35XX H

Теперь все стало еще лучше благодаря RG35XX H, сочетающей в себе классический форм-фактор RG353M и желанные аналоговые стики. Формула успеха Anbernic включает в себя переработанные элементы дизайна и кнопки от предыдущих моделей, объединенные с мощным чипсетом.

Под капотом RG35XX H находится четырехъядерный процессор ARM Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц H700, графический процессор Dual-Core G31 MP2, 1 ГБ оперативной памяти и яркий 3,5-дюймовый IPS-дисплей. ОС Linux, аккумулятор емкостью 3300 мАч и такие дополнительные функции, как HDMI-выход и Bluetooth 4.2.

Он выйдет на рынок в январе и будет представлен в черном, прозрачном белом и фиолетовом цветах.