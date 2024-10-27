«Хранители» видеоигр проиграли судебную битву за удаленный к ним доступ

Организация Software Preservation Network и Library Copyright Alliance утверждали, что это позволит исследователям изучать игры, которые больше не выпускаются в продажу. Они предложили строгие меры по предотвращению несанкционированного использования, например, доступ лишь для квалифицированных лиц и учреждений.

Однако Ассоциация развлекательного программного обеспечения (Entertainment Software Association, ESA), представляющая интересы издателей видеоигр, выступила против этого предложения, утверждая, что оно может «нанести ущерб рынку классических игр и привести к пиратству».

Бюро по авторским правам встало на сторону ESA, ссылаясь на опасения по поводу потенциального ущерба рынку и риска несанкционированного использования.

Это решение разочаровало защитников культурного наследия, которые считают, что оно препятствует их способности «изучать и сохранять историю видеоигр».