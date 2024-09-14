Художник обвинил Nerf и разработчиков игры Destiny 2 в краже дизайна пушки

Опубликовано 14 сентября 2024, 16:301 мин.
Художник обвинил Nerf и разработчиков игры Destiny 2 в краже дизайна пушкиПохожа на его работу
Художник, известный под ником @tofu_rabbit, обвинил компании Nerf и Bungie в том, что они повторили его дизайн оружия Ace of Spades из Destiny 2. Ограниченная серия бластеров Nerf, основанная на культовом оружии Кайда-6 из популярной игры, была представлена на этой неделе и доступна для покупки в магазине Bungie.
В своем посте в экс-Twitter @tofu_rabbit сравнил пистолет Nerf с работой, которую он создал в 2015 году и опубликовал на DeviantArt. Художник подчеркивает многочисленные сходства между своим оригинальным дизайном и бластером Nerf, включая совпадающие трещины краски и узор возле курка.
Он утверждают, что эти сходства указывают на то, что дизайн пистолета Nerf напрямую копирует его раннюю работу и не является совпадением.
В ответ на это Bungie заявила, что расследует претензии и предоставит обновленную информацию, как только получит больше сведений.