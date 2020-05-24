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Хулиганская игра про борьбу с диктатором и другие тайтлы получили большие скидки
До 90%
В Steam началась распродажа игр издателя Square Enix. В её рамках хулиганская игра про борьбу с диктатором и другие тайтлы получили большие скидки.
Just Cause 3, в которой надо противостоять диктатору Генерала Себастьяно Ди Равелло, предлагают со скидкой 85% за каких-то 65 рублей.
Участвует в распродаже и Deus EX: Mankind Divided — ролевую игру с элементами стелс-экшена можно купить за 97 рублей вместо 649.
Симулятор вора Thief оценён в 74 рубля вместо 499.
Также можно купить вторую часть известной игры про девочку со сверхспособностями Life is Strange 2 — она стоит 64 рубля. Что касается первой части, то первый эпизод к ней раздают бесплатно.