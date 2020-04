Киберпанк-игры про будущее человечества отдают с 85-процентными скидками

На странице Steam, посвящённой акции, сказано, что студия Eidos-Montréal и разработчик Square Enix отправят деньги с покупки игр на благотворительность. Такие пожертвования, конечно, связаны с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В рамках акции всего за 97 рублей можно будет купить Deus Ex: Mankind Divided — четвёртую основную игру в серии Deus Ex. В 59 рублей оценена Deus Ex: Human Revolution — третья игра во вселенной.

Ещё дешевле стоят соответственно Deus Ex: Invisible War и Deus Ex в издании «Игра года». Всего по 20 рублей.