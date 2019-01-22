Киберспортсмен обогнал бывшего пилота F1 в настоящей гонке

На гонке Race of Champions в Мексике произошло необычное событие — киберспортсмен смог обойти настоящего гонщика.

Мероприятие «Гонка чемпионов» прившекает самых разных звёзд гонок во всех категориях, включая даже геймеров, специализирующихся на гоночных симуляторах.

Киберспортсмен Энцо Бонито (Enzo Bonito) побил в совместном заезде Лукаса ди Грасси (Lucas Di Grassi), профессионального гонщика, который участвовал в том числе и в «Формуле-1».

Они оба использовали одинаковые болиды VUHL 05 ROC Edition 2019. Разница составила всего доли секунды, но в гонках именно доли секунды часто имеют решающее значение.