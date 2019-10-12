Киберспортсменов попросили не обсуждать политические темы

С таким заявление выступила команда компании Riot Games. Она попросила фанатов и игроков избегать во время трансляций турниров по League of Legends обсуждений неоднозначных тем, касающихся политики или религии. Riot Games утверждает, что хочет оставить прямые эфиры сосредоточенными на игре. А обсуждение подобных тем может иметь немало нюансов. Компания особенно подчеркнула, что трансляции с турниров ведутся для фанатов из многих стран и различных культур.