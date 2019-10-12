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Киберспортсменов попросили не обсуждать политические темы
Забеспокоились создатели League of Legends
Недавно компания-разработчик игр Blizzard отстранила гонконгского игрока от участия в турнире по Hearthstone за призывы к освобождению Гонконга во время трансляции. Эта история стала главным скандалом месяца в игровой индустрии. Поэтому, наверное, другие разработчики начали просить геймеров и фанатов избегать обсуждения спорных политических тем.
С таким заявление выступила команда компании Riot Games. Она попросила фанатов и игроков избегать во время трансляций турниров по League of Legends обсуждений неоднозначных тем, касающихся политики или религии. Riot Games утверждает, что хочет оставить прямые эфиры сосредоточенными на игре. А обсуждение подобных тем может иметь немало нюансов. Компания особенно подчеркнула, что трансляции с турниров ведутся для фанатов из многих стран и различных культур.
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