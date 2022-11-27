Китай похвастался тем, что якобы решил проблему игровой зависимости у детей

16:28, 27 ноября 2022
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Китай похвастался тем, что якобы решил проблему игровой зависимости у детейИм просто запрещено играть
Власти Китая опубликовали отчёт о состоянии игровой индустрии в стране. Там утверждается, что в КНР смогли побороть игровую зависимость у подростков.
Фото: unsplash
Не так давно Китай ввёл «драконовские» правила, запрещающие лицам моложе 18 лет играть в видеоигры дольше трёх часов в неделю. Это якобы привело к «выдающимся результатам». Более 75 процентов всех китайцев младше 18 лет соблюдают правила.
Власти Китая также похвалили разработчиков, которые ввели необходимые проверки и запреты. Отмечается, что вместо игр подростки переключились на TikTok и его аналоги.