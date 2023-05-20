Китай согласился на покупку Microsoft разработчиков Call Of Duty

Хоть Европейская и Китайская комиссия и одобрили сделку, однако Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) выступило против нее, ссылаясь на опасения по поводу потенциальной монополизации на развивающемся рынке облачных игр.

Microsoft намерена обжаловать решение CMA. Приобретение все еще ожидает одобрения в США, где Федеральная торговая комиссия вынесет решение в августе. Эксперты в области права придерживаются разных мнений относительно конечного результата решения в США, но даже и без решения Штатов у них есть Британия, которую нужно убедить в плюсах сделки.