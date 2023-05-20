Китай согласился на покупку Microsoft разработчиков Call Of Duty

Китай согласился на покупку Microsoft разработчиков Call Of DutyА еще 37 других стран
Антимонопольный орган Китая дал свое согласие на предложенное компанией Microsoft приобретение Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. Это решение дополняет разрешение, полученное от 37 регулирующих органов по всему миру, включая Европейский Союз и Японию.
Хоть Европейская и Китайская комиссия и одобрили сделку, однако Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) выступило против нее, ссылаясь на опасения по поводу потенциальной монополизации на развивающемся рынке облачных игр.
Microsoft намерена обжаловать решение CMA. Приобретение все еще ожидает одобрения в США, где Федеральная торговая комиссия вынесет решение в августе. Эксперты в области права придерживаются разных мнений относительно конечного результата решения в США, но даже и без решения Штатов у них есть Британия, которую нужно убедить в плюсах сделки.