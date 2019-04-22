Китай запретит кровавые и идеологически неверные игры

Издатели должны будут предоставлять регуляторам больше информации об играх, чем раньше: не только сценарий, но и список мер по предотвращению игровой зависимости у пользователей.

Эта борьба с игровой зависимостью заставила власти Китая в прошлом году приостановить выдачу разрешений на выпуск игр. В итоге, множество игр сейчас стоят в очереди на получение разрешений. Журналисты Bloomberg пишут, что в текущем году одобрены будут менее 5000 новых игр.

Специальный комитет по этике онлайн-игр будет оценивать, соответствуют ли содержание игр традиционным ценностям китайского общества и не искажает ли историю. На основание его мнения будет приниматься решение о выпуске.