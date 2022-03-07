Китайцы занизили оценки «Ведьмака» и «Киберпанка» из-за политической позиции разработчиков

Как пишет DTF, сначала отрицательные отзывы оставляли русскоязычные пользователи. Теперь же к ним присоединились пользователи из Китая. Они пишут, что игры должны быть вне политики. Также CD Projekt RED припоминают, что Cyberpunk 2077 вышел с недоработками. Китайцы утверждают, что больше не будут поддерживать студию и покупать её игры.

Из-за этой атаки рейтинг «Ведьмака» и «Киберпанка» упал до «жёлтой зоны» и теперь он «Смешанный».