Китайцы занизили оценки «Ведьмака» и «Киберпанка» из-за политической позиции разработчиков

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Китайцы занизили оценки «Ведьмака» и «Киберпанка» из-за политической позиции разработчиковCD Projekt RED выступили за мир
Из-за действий российских властей на Украине издатели и разработчики игр предпочли уйти из России. Среди них была польская компания CD Projekt RED, издатель «Ведьмака» и «Киберпанка». Внезапно, этому возмутились китайцы и начали занижать оценки игр в Steam.
Как пишет DTF, сначала отрицательные отзывы оставляли русскоязычные пользователи. Теперь же к ним присоединились пользователи из Китая. Они пишут, что игры должны быть вне политики. Также CD Projekt RED припоминают, что Cyberpunk 2077 вышел с недоработками. Китайцы утверждают, что больше не будут поддерживать студию и покупать её игры.
Из-за этой атаки рейтинг «Ведьмака» и «Киберпанка» упал до «жёлтой зоны» и теперь он «Смешанный».
Источник: DTF