Китайская авиакомпания покажет своим пассажирам трансляции чемпионатов по компьютерным играм во время полета

Теперь на всех рейсах авиаперевозчика, на которых есть возможность воспользоваться Wi-Fi, можно будет посмотреть записи матчей и трейлеры по Dota 2 прямо во время перелета. Акция будет временной и ее действие закончится с началом осени. Но именно в летний период будет проводиться самый крупный чемпионат мира по Dota 2 — The International 2019.

Напомним, что The International 2019 пройдет с 15 по 25 августа в Шанхае. Китайский мегаполис уже вовсю меняет свой внешний вид для предстоящего мероприятия. Так, в метро уже появляется реклама чемпионата.