Китайская Tencent просила разрешения у Sony создать игру по The Last of Us

Ранее суд уже показал, что Tencent предлагала Sony создать игру по Horizon (кодовое название Project Z), но Sony отклонила эту идею. Как пишут СМИ, недавние документы суда раскрыли, что PlayStation и Tencent обсуждали сотрудничество и по The Last of Us. По словам Оливье Куртеманша из PlayStation Studios, встреча изначально была посвящена этому проекту.

Однако презентация Tencent неожиданно включала изображения, напоминавшие Horizon, что сбило с толку Sony.

В итоге ни одно из предложений не было реализовано. Tencent всё же начала рекламу Light of Motiram, что и стало причиной иска Sony, потому что разрешения на использование образов у китайцев не было.