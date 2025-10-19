Китайская Tencent просила разрешения у Sony создать игру по The Last of Us

Опубликовано 19 октября 2025, 23:151 мин.
Китайская Tencent просила разрешения у Sony создать игру по The Last of UsСудебный спор с Sony
В рамках судебного процесса Sony против Tencent стало известно, что китайская компания планировала не только свою “копию” Horizon — Light of Motiram, но и потенциально могла сотрудничать с PlayStation над новым проектом по The Last of Us.
© Sony
Ранее суд уже показал, что Tencent предлагала Sony создать игру по Horizon (кодовое название Project Z), но Sony отклонила эту идею. Как пишут СМИ, недавние документы суда раскрыли, что PlayStation и Tencent обсуждали сотрудничество и по The Last of Us. По словам Оливье Куртеманша из PlayStation Studios, встреча изначально была посвящена этому проекту.
Однако презентация Tencent неожиданно включала изображения, напоминавшие Horizon, что сбило с толку Sony.
В итоге ни одно из предложений не было реализовано. Tencent всё же начала рекламу Light of Motiram, что и стало причиной иска Sony, потому что разрешения на использование образов у китайцев не было.