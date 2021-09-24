Китайские игровые компании обязались бороться с продвижением женственного поведения мужчин

Свои подписи оставили в том числе крупнейшие Tencent и NetEase. Эти компании, как пишут СМИ, могут использовать распознавание лиц для выявления пользователей-детей. Недавно им в Китае разрешили играть не больше трёх часов в неделю.

Помимо этого, компаниям нудно будет бороться с играми, «искажающими историю» или «продвигающими» женственное поведение мужчин. Ранее власти Китая приказали игровым компаниям уменьшить количество «женоподобных» мужчин.

После подписания заявления акции Tencent упали на 1,3%, а NetEase — на 2,4%.