Китайских разработчиков игр и приложений в RuStore стало больше в 2,5 раза

С 2025 года Россия уверенно держится в топ-5 стран мира по количеству загрузок мобильных игр. При этом конкуренция здесь заметно ниже, чем в Европе, США и странах Юго-Восточной Азии, — именно это сочетание превращает российский рынок в один из приоритетов для китайских студий. По словам руководителя зарубежного направления дистрибутора мобильных игр Wanxin Buzhi, российский рынок сохраняет высокий потенциал роста и станет одним из ключевых направлений развития бизнеса компании.

Статистика RuStore подтверждает тренд: с начала 2025 года число паблишеров из Китая в магазине выросло в 2,5 раза, а количество их приложений и игр увеличилось на 40%. Проекты из Азии формируют более половины выручки среди всех иностранных тайтлов на платформе, а интерес к ним за год поднялся ещё на 15%.

Российские пользователи охотно взаимодействуют с приложениями и готовы к покупкам внутри них, однако редко оставляют развёрнутые отзывы. Wanxin Buzhi советует не ждать обратной связи пассивно: нужно проактивно отслеживать поведение игроков и оперативно устранять проблемы — иначе разочарование накапливается незаметно, и аудитория постепенно уходит.

Ключевое условие — глубокая адаптация под русский язык: интерфейс, тексты и шрифты в визуальных элементах. Без полноценной локализации получить даже базовую реакцию от пользователей практически невозможно. Не менее важна интеграция привычных платёжных инструментов: она напрямую влияет на объём транзакций. Рекламные и аналитические инструменты RuStore помогают снижать стоимость привлечения и быстрее выходить на окупаемость.

Многие китайские разработчики воспринимают текущий год как финальный момент входа на рынок с относительно невысокой конкуренцией. Сами участники рынка характеризуют ситуацию как «незаселённую территорию»: кто займёт позиции сейчас, получит долгосрочное преимущество.

Сдерживающий фактор — сжатие рынка смартфонов: по итогам 2025 года продажи устройств сократились на 19–25%, и прогнозы на 2026-й также не предполагают восстановления. Тем не менее мобильный гейминг сохраняет потенциал роста за счёт существующей базы устройств. RuStore продолжает наращивать поддержку зарубежных партнёров — от консультаций по локализации до рекламного сопровождения и расширенных опций монетизации, — что существенно снижает барьеры для выхода.