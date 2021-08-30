Китайским детям разрешили играть за компьютером или смартфоном только три часа в неделю

Как пишут СМИ, крупные платформы, в том числе Tencent, позволяют детям играть только в период с восьми до девяти вечера.

Это значительное сокращение по сравнению с предыдущим правилом, согласно которому сеанс игры ограничивался 1,5 часами в день. Ранее в этом месяце Tencent была вынуждена сократить количество времени, в течение которого несовершеннолетние могут играть в Honor of Kings, до часа в будние дни и до двух часов в выходные.

Недавно государственные СМИ Китая усилили антиигровую риторику. Игры назвали «духовным опиумом» и заявили, что у детей от них развивается зависимость.