Китайским детям разрешили играть за компьютером или смартфоном только три часа в неделю

Игры
Сегодня в 17:39
Китайским детям разрешили играть за компьютером или смартфоном только три часа в неделюНо только не в будни
Китайские власти ввели новые ограничения в отношении онлайн-игр. Теперь дети могут играть не более трёх часов в неделю и только в пятницу, в выходные и праздничные дни.
Как пишут СМИ, крупные платформы, в том числе Tencent, позволяют детям играть только в период с восьми до девяти вечера.
Это значительное сокращение по сравнению с предыдущим правилом, согласно которому сеанс игры ограничивался 1,5 часами в день. Ранее в этом месяце Tencent была вынуждена сократить количество времени, в течение которого несовершеннолетние могут играть в Honor of Kings, до часа в будние дни и до двух часов в выходные.
Недавно государственные СМИ Китая усилили антиигровую риторику. Игры назвали «духовным опиумом» и заявили, что у детей от них развивается зависимость.