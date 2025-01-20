Китайскую игру Genshin Impact оштрафовали на 20 миллионов долларов за лутбоксы

Cognosphere якобы использовала запутанную систему внутриигровой валюты, которая заставляла игроков тратить большие суммы денег, не понимая, насколько малы их шансы на получение ценных призов. FTC назвала эти лутбоксы схожими с азартными играми. Компания также столкнулась с обвинениями в маркетинге среди детей и сборе их личных данных без согласия родителей.

В рамках мирового соглашения Cognosphere должна удалить все данные, полученные от детей младше 13 лет, если их родители не дали на это согласия. Компания также должна предложить возможность покупать лутбоксы напрямую, без использования виртуальных денег, и четко указать шансы на выигрыш и связанные с этим расходы.