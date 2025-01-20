Китайскую игру Genshin Impact оштрафовали на 20 миллионов долларов за лутбоксы

Опубликовано 20 января 2025, 21:451 мин.
Китайскую игру Genshin Impact оштрафовали на 20 миллионов долларов за лутбоксыИ конфиденциальность детей
Разработчик Genshin Impact компания Cognosphere согласилась выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов и следовать новым правилам после урегулирования обвинений с Федеральной торговой комиссией (FTC) США. Регулятор обвинил компанию в том, что она вводила игроков, особенно детей, в заблуждение относительно шансов выиграть призы из лутбоксов и истинной стоимости внутриигровых покупок.
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Cognosphere якобы использовала запутанную систему внутриигровой валюты, которая заставляла игроков тратить большие суммы денег, не понимая, насколько малы их шансы на получение ценных призов. FTC назвала эти лутбоксы схожими с азартными играми. Компания также столкнулась с обвинениями в маркетинге среди детей и сборе их личных данных без согласия родителей.
В рамках мирового соглашения Cognosphere должна удалить все данные, полученные от детей младше 13 лет, если их родители не дали на это согласия. Компания также должна предложить возможность покупать лутбоксы напрямую, без использования виртуальных денег, и четко указать шансы на выигрыш и связанные с этим расходы.