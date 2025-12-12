Классическая NES-игра 1987 года по фильму «Челюсти» выйдет на Switch и PS5

Предзаказы на Switch и PS5 откроются 19 декабря. Выпуск будет доступен в двух версиях: стандартной «Retro Edition» за $ 35 и коллекционной «The Bigger Boat Edition» за $ 100. Коллекционное издание включает коробку в стиле NES, CD с саундтреком, брелок и пиксельный светильник в форме акулы. Обе версии содержат оригинальную игру 1987 года и её улучшенную версию.

Геймплей Jaws сочетает два вида: сверху, где вы управляете лодкой, и сбоку под водой, где нужно атаковать морскую живность гарпуном. В конечном итоге вы сталкиваетесь с самой акулой. После нескольких таких боёв, постепенно снижая его очки здоровья, финальная схватка происходит в псевдо-3D на поверхности воды.