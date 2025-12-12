Классическая NES-игра 1987 года по фильму «Челюсти» выйдет на Switch и PS5

Опубликовано 12 декабря 2025, 21:001 мин.
Классическая NES-игра 1987 года по фильму «Челюсти» выйдет на Switch и PS5Возвращается в физическом издании
В 1987 году на NES вышла игра Jaws, основанная на культовом фильме Стивена Спилберга. Спустя 38 лет игра возвращается в физическом формате благодаря Limited Run Games. Релиз приурочен к 50-летию фильма.
© Limited Run Games
Предзаказы на Switch и PS5 откроются 19 декабря. Выпуск будет доступен в двух версиях: стандартной «Retro Edition» за $ 35 и коллекционной «The Bigger Boat Edition» за $ 100. Коллекционное издание включает коробку в стиле NES, CD с саундтреком, брелок и пиксельный светильник в форме акулы. Обе версии содержат оригинальную игру 1987 года и её улучшенную версию.
Геймплей Jaws сочетает два вида: сверху, где вы управляете лодкой, и сбоку под водой, где нужно атаковать морскую живность гарпуном. В конечном итоге вы сталкиваетесь с самой акулой. После нескольких таких боёв, постепенно снижая его очки здоровья, финальная схватка происходит в псевдо-3D на поверхности воды.