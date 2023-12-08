Классика 90-х: по «Блэйду» делают игру, показали трейлер

В кинематографическом тизере, оставившем фанатов жаждать продолжения, Arkane Lyon анонсировала «захватывающий экшен от третьего лица», действие которого разворачивается на уликах Парижа. Хотя в трейлере подробности геймплея остались в тени, директор студии Динга Бакаба заверил энтузиастов, что эта одиночная игра.

Arkane Studios, находящаяся под эгидой Microsoft, столкнулась с неудачей, когда в начале этого года Redfall была принята очень вяло. Однако надежда вновь возрождается, поскольку Arkane Lyon, только что вышедшая из кузницы, отправляется в новое путешествие с загадочным и крутым «Блейдом», которого вы можете помнить по классическим фильмам 90-х и начала 2000-х.