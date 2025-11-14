Но новость касается не только мобильных устройств. Red Dead Redemption также посетит PS5, Xbox Series и Switch 2.

Оригинальная игра появилась в 2010 году на Xbox 360 и PlayStation 3. В 2023 году её портировали на Switch и PS4, а в 2024 — на ПК. Теперь проект получает обновление для ещё одного поколения платформ.

Red Dead Redemption 2 пока не удостоилась даже переиздания.