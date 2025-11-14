Опубликовано 14 ноября 2025, 20:351 мин.
Классика Rockstar — Red Dead Redemption — выйдет на мобильных устройствахБлагодаря Netflix
Netflix продолжает расширять библиотеку игр и готовит к запуску ещё один хит: Red Dead Redemption. С 2 декабря игра и DLC Undead Nightmare будут доступны бесплатно всем подписчикам сервиса на iOS и Android.
© Rockstar
Но новость касается не только мобильных устройств. Red Dead Redemption также посетит PS5, Xbox Series и Switch 2.
Оригинальная игра появилась в 2010 году на Xbox 360 и PlayStation 3. В 2023 году её портировали на Switch и PS4, а в 2024 — на ПК. Теперь проект получает обновление для ещё одного поколения платформ.
Red Dead Redemption 2 пока не удостоилась даже переиздания.