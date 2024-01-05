Классику игровой индустрии Portal превратили в игру времен Nintendo 64

Ламберт попытался передать всю суть Portal, но будто она вышла на консолях 1996 года. Воссозданы две трети испытательных камер оригинальной игры (13 из 19), «обновлена» портальная пушка и другие мелочи.

Увлечение Ламберта не ограничивается игровым процессом. Он активно ищет способы улучшить впечатления от Portal 64, например, добавить поддержку геймпада rumble pak.