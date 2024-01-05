Классику игровой индустрии Portal превратили в игру времен Nintendo 64

Классику игровой индустрии Portal превратили в игру времен Nintendo 64Тестовую версию уже можно скачать
Призываем всех сотрудников Aperture Science и ностальгирующих геймеров. Фан-проект Portal 64 уже не за горами. Демейк Portal от Джеймса Ламберта под названием Portal 64 стал доступен для бесплатного скачивания.
Ламберт попытался передать всю суть Portal, но будто она вышла на консолях 1996 года. Воссозданы две трети испытательных камер оригинальной игры (13 из 19), «обновлена» портальная пушка и другие мелочи.
Увлечение Ламберта не ограничивается игровым процессом. Он активно ищет способы улучшить впечатления от Portal 64, например, добавить поддержку геймпада rumble pak.
Преданные фанаты тоже внесли свой вклад: один сделал физический игровой картридж и даже коробку, а другой даже модифицировал консоль N64 на тему Portal.
Скачать можно отсюда, но имейте в виду, что для этого понадобится оригинальная игра, которая сейчас стоит не так уж и дорого.