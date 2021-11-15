Когда в игры начали добавлять рекламу? Ещё с 1970-х годов!

Проникла реклама с появлением смартфонов и в мобильные игры. Теперь многие бесплатные проекты имеют рекламные баннеры в нижней и верхней части экрана. Есть ещё полноэкранная реклама, которая запускается при переходе с одного уровня на другой.

Кроме того, иногда реклама может содержать интерактивные элементы. Подобное встречается, например, в Homescapes.

Ещё один пример - реклама в игре с дополненной реальностью Pokemon Go. В ней разработчики разместили объявления на реальных локациях, как бы стирая грань между виртуальной и реальной рекламой.