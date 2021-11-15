Когда в игры начали добавлять рекламу? Ещё с 1970-х годов!Об этом сообщается на Techspot
Как выглядела первая внутриигровая реклама и в каком проекте она появилась? Впервые добавил её в игру Adventureland в 1970-е Скотт Адамс. При этом она призывала обратить внимание на следующий игровой продукт - Pirate Adventure.
В 1980-е годы приобрели популярность консоли NES и Sega Master System, а также аркадные автоматы. Самой первой рекламной игрой стал Tapper (1983). В ней пользователь подавал пиво Budweiser посетителям бара. Затем реклама стала появляться в проектах лишь к концу 80-х годов: в Ford Simulator, Pepsi Challenge, Domino's Avoid The Noid и др. В них либо рекламный продукт непосредственно включался в игровой процесс, либо был представлен логотип.
1990-е годы характеризовались нарастающей сложностью видеоигр. Тогда появились приставки Playstation и Nintendo 64. Встречались в консолях и рекламные проекты типа Pepsiman, Chex Quest, Cool Spot, Spot Goes to Hollywood.
В 2000-е рекламу стали включать в гонки и прочие спортивные проекты, и она добавляла реалистичности игровому миру. К примеру, подобное есть в Crazy Taxi, FIFA. А иногда - как в Battlefield 2142 - рекламные щиты с Pepsi и Intel выглядели чужеродно.
Проникла реклама с появлением смартфонов и в мобильные игры. Теперь многие бесплатные проекты имеют рекламные баннеры в нижней и верхней части экрана. Есть ещё полноэкранная реклама, которая запускается при переходе с одного уровня на другой.
Кроме того, иногда реклама может содержать интерактивные элементы. Подобное встречается, например, в Homescapes.
Ещё один пример - реклама в игре с дополненной реальностью Pokemon Go. В ней разработчики разместили объявления на реальных локациях, как бы стирая грань между виртуальной и реальной рекламой.