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Когда в игры начали добавлять рекламу? Ещё с 1970-х годов!

Об этом сообщается на Techspot
Сегодня реклама в играх - это вполне обычное явление. Но зародилась она в 70-е годы XX века. Рассказал об этом в статье автор Techspot.
Когда в игры начали добавлять рекламу? Ещё с 1970-х годов!

Как выглядела первая внутриигровая реклама и в каком проекте она появилась? Впервые добавил её в игру Adventureland в 1970-е Скотт Адамс. При этом она призывала обратить внимание на следующий игровой продукт - Pirate Adventure.

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В 1980-е годы приобрели популярность консоли NES и Sega Master System, а также аркадные автоматы. Самой первой рекламной игрой стал Tapper (1983). В ней пользователь подавал пиво Budweiser посетителям бара. Затем реклама стала появляться в проектах лишь к концу 80-х годов: в Ford Simulator, Pepsi Challenge, Domino's Avoid The Noid и др. В них либо рекламный продукт непосредственно включался в игровой процесс, либо был представлен логотип.

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1990-е годы характеризовались нарастающей сложностью видеоигр. Тогда появились приставки Playstation и Nintendo 64. Встречались в консолях и рекламные проекты типа Pepsiman, Chex Quest, Cool Spot, Spot Goes to Hollywood.

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В 2000-е рекламу стали включать в гонки и прочие спортивные проекты, и она добавляла реалистичности игровому миру. К примеру, подобное есть в Crazy Taxi, FIFA. А иногда - как в Battlefield 2142 - рекламные щиты с Pepsi и Intel выглядели чужеродно.

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Проникла реклама с появлением смартфонов и в мобильные игры. Теперь многие бесплатные проекты имеют рекламные баннеры в нижней и верхней части экрана. Есть ещё полноэкранная реклама, которая запускается при переходе с одного уровня на другой.

Кроме того, иногда реклама может содержать интерактивные элементы. Подобное встречается, например, в Homescapes.

Ещё один пример - реклама в игре с дополненной реальностью Pokemon Go. В ней разработчики разместили объявления на реальных локациях, как бы стирая грань между виртуальной и реальной рекламой.

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Источник: Techspot
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