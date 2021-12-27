Когда в России можно попытаться купить новую PlayStation 5

На сайте DNS указано, что игровые консоли PlayStation 5 будут доступны для приобретения онлайн 29 декабря 2021 года, с 09:00 по московскому времени. Торговая сеть также предупредила, что доставка выпадает на праздничные дни. Поэтому в связи с выходными возможны задержки получения товара покупателями.

Стоит понимать, что партия консолей будет ограниченная, то есть купить смогут не все желающие.

По данным DFC Intelligence, пользователи больше мечтают о покупке PS5 и Nintendo Switch, чем новых Xbox. Основным преимуществом консоли Sony считают более высокие качество графики и мощность.