Когда все же выйдет новая GTA 6

Когда все же выйдет новая GTA 6Возможно, уже в следующем году
Долгожданный выход Grand Theft Auto 6, возможно, уже не за горами, согласно заявлению издателя Take-Two Interactive. В своем недавнем пресс-релизе, опубликованном вместе с годовым отчетом о доходах, Take-Two намекнула на «новую эру» их-за «революционных игр» компании, которые будут выпущены в 2025 финансовом году, который начнется в апреле 2024 года.
Таким образом издатель планирует достигнуть рекордной выручки в $8 млрд. Хотя они прямо не упомянули Grand Theft Auto, трудно представить себе какую-либо другую франшизу, способную достичь столь значительных результатов. Особенно во владении Take-Two Interactive.
Когда IGN спросили генерального директора Take-Two Штрауса Зельника об этих предположениях, он не подтвердил и не опроверг эту возможность, объяснив, что компания обычно не обсуждает неанонсированные игры в отчетах о доходах.
Фанаты с нетерпением ждут официального подтверждения, но признаки указывают на захватывающее будущее франшизы Grand Theft Auto.