Когда все же выйдет новая GTA 6

Таким образом издатель планирует достигнуть рекордной выручки в $8 млрд. Хотя они прямо не упомянули Grand Theft Auto, трудно представить себе какую-либо другую франшизу, способную достичь столь значительных результатов. Особенно во владении Take-Two Interactive.

Когда IGN спросили генерального директора Take-Two Штрауса Зельника об этих предположениях, он не подтвердил и не опроверг эту возможность, объяснив, что компания обычно не обсуждает неанонсированные игры в отчетах о доходах.

Фанаты с нетерпением ждут официального подтверждения, но признаки указывают на захватывающее будущее франшизы Grand Theft Auto.