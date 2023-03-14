Когда выйдет PlayStation 5 Pro? Раскрыты сроки

К сожалению, инсайдеры больше ничего не говорят, кроме предполагаемой даты выпуска консоли. Чем PlayStation 5 Pro будет отличаться от базовой модели, пока неясно. Некоторые пытаются судить по известным патентам Sony и предполагают, что у новинки будет улучшена производительности трассировки лучей.

Sony также работает над внедрением новых функций в уже выпущенные модели PlayStation 5. Последнее обновление вышло сегодня. Оно исправляет баг чата Discord.