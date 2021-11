Когда выйдет ремастер GTA IV

Согласно новым слухам, Grand Theft Auto IV Remastered выйдет где-то в 2023 году для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One. В сборник ремастеров войдёт совместное издание дополнений The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony — Episodes from Liberty City. А вот мультиплеера не будет, что, впрочем, неудивительно.

Напомним, Grand Theft Auto IV вышла ещё в 2008 году для PlayStation 3 и Xbox 360. Что касается самого инсайдера, то у RalphsValve уже были подтверждены ранние утечки. Поэтому в том, что он рассказал сегодня, может быть доля правды.