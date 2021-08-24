Количество игроков на смартфонах сравнили по регионам мира

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Сегодня в 13:46
Количество игроков на смартфонах сравнили по регионам мираЕсть лидер
Специалисты Mejores Apuestas подсчитали, сколько геймеров живут в разных регионах мира. Оказалось, что в Азии находятся почти 1,3 млрд мобильных игроков — это больше, чем в Северной Америке, Европе и Латинской Америке вместе взятых.
По статистике, количество мобильных геймеров только в Китае выросло на 36% за последние три года. Их число превысило 560 млн в 2021 году. Выросли и доходы мобильных игр на 80% — с $22,8 млрд в 2018 году до $41,4 млрд в 2021 году.
В целом, индустрия мобильных игр в Азии активно развивалась и до 2019 года, но с началом пандемии пережила и вовсе взрывной рост. Доход от мобильных игр в этом регионе выросли на 46% за последние два года — с $46,5 млрд до $68,1 млрд.