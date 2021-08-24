Количество игроков на смартфонах сравнили по регионам мира

По статистике, количество мобильных геймеров только в Китае выросло на 36% за последние три года. Их число превысило 560 млн в 2021 году. Выросли и доходы мобильных игр на 80% — с $22,8 млрд в 2018 году до $41,4 млрд в 2021 году.