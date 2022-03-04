Коллекционную карточку с покемоном продали за 900 000 долларов

Никто не знает, кто и почему купил ее за такую сумму, но покупка побила предыдущий рекорд в 375 000 долларов, за который аналогичная карта была продана ровно год назад.

Карточка Пикачу, проданная 23 февраля редкостью "Near Mint 7", была одной из всего 40 известных на данный момент экземпляров. Предложения начались 10 февраля с 75 000 долларов США, но очевидная борьба на торгах привела к росту цены в последующие недели.

За последние несколько лет цены на всевозможные коллекционные предметы резко выросли, но и спекуляции вокруг карт покемонов были экстремальными. По мере того как на сцену стекались новые люди, цены на самые редкие карты стремительно росли, а упаковки новых наборов улетучивались с полок магазинов.