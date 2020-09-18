Коллекцию игр, в которых можно погладить собаку, отдают со скидкой

Деньги с покупки бандла будут перечисляться в благотворительный фонд. За минимальное пожертвование в 77 рублей можно получить ключи от четырёх игр: Scribblenauts Unlimited, Beyond Eyes, Dog Sled Saga и Bulb Boy. Первая — это игра-головоломка, вторая — приключение, третья — симулятор создания собачьей упряжки, а четвёртая — ужастик.

Также Humble Bundle предлагает заплатить больше среднего доната (на данный момент это 354 рубля), чтобы получить доступ ещё к трём играм: Shenmue I & II, Where the Water Tastes Like Wine, Deaths Gambit.

За полную стоимость в 916 рублей можно получить ещё и игру Blair Witch.