Игры
Сегодня 18:08
Коллекцию игр, в которых можно погладить собаку, отдают со скидкой
Ещё и выручка с их продажи идёт в фонд защиты животных
В цифровом магазине Humble Bundle появился сборник игр, в которых можно погладить собаку. Он так и называется You can pet the dog. Сейчас его можно приобрести по невысокой цене.
Деньги с покупки бандла будут перечисляться в благотворительный фонд. За минимальное пожертвование в 77 рублей можно получить ключи от четырёх игр: Scribblenauts Unlimited, Beyond Eyes, Dog Sled Saga и Bulb Boy. Первая — это игра-головоломка, вторая — приключение, третья — симулятор создания собачьей упряжки, а четвёртая — ужастик.
Также Humble Bundle предлагает заплатить больше среднего доната (на данный момент это 354 рубля), чтобы получить доступ ещё к трём играм: Shenmue I & II, Where the Water Tastes Like Wine, Deaths Gambit.
За полную стоимость в 916 рублей можно получить ещё и игру Blair Witch.