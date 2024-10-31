Команда Камалы Харрис выпустила карту для Fortnite для вовлечения избирателей

Опубликовано 31 октября 2024, 06:451 мин.
Команда Камалы Харрис выпустила карту для Fortnite для вовлечения избирателейЦА — дети, так и запишем
С приближением президентских выборов 2024 года кампания «Харрис/Уолза» применяла необычный подход для вовлечения избирателей, создав игровую карту в популярной среди зумеров Fortnite. Названная «Свободный город, США», эта карта отличается от традиционного процесса в игре, акцентируя внимание на гонках и паркуре, а не на боевых действиях.
© Fortnite
Игроки могут получить доступ к карте, используя код 7331−5536−6547, где они найдут тематические декорации и рекламные знаки в поддержку вице-президента Камалы Харрис и губернатора Тима Уолза. Старший сотрудник Forbes Пол Тасси исследовал карту и отметил запрет на оружие. Предвыборная кампания Харрис также активно ведет деятельность на Twitch, транслируя игры, такие как World of Warcraft и Madden, чтобы взаимодействовать со своими избирателями.
Тем не менее, несмотря на креативный подход, карта не привлекла внимания, и на момент написания материала на ней было менее 110 активных игроков.