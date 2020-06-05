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Командный симулятор повара отдают бесплатно
До 11 июня
В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая акция. Командный симулятор повара Overcooked отдают бесплатно.
До 11 июня игру можно скачать, не потратив ни копейки. В обычное время она стоит 349 рублей.
Кулинарный симулятор Overcooked рассчитан как на одного игрока, так и на команду до четырёх человек. При этом пользователям придётся заняться настоящей командной работой — иначе с бешеной готовкой не справиться. Действие игры происходит в Луковом королевстве с большим количеством различных локаций.
Overcooked вышла в 2018 году. Она совсем не требовательная — запустится даже на компьютерах с двухъядерными процессорами, слабыми видеокартами и под управлением Windows 7. Для игры удобнее всего пользоваться геймпадами.