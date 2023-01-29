Комендантский час для игр и административки для компьютерных салонов: в сеть слили идеи власти по регулированию видеоигр

Комендантский час для игр и административки для компьютерных салонов: в сеть слили идеи власти по регулированию видеоигрПредложения могут вызвать определённые эмоции
Автор Telegram-канала «Грустный Киберпанк», журналист IT-отдела «Коммерсантъ» Никита Королев поделился любопытным документом — «Сводом предложений и рекомендаций по вопросу "О противодействии негативному влиянию компьютерных игр на детей"».
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Королев посоветовал «ребятам из геймдев индустрии перед чтением налить что-то покрепче». В документе 2022 года собраны идеи представителей власти разных регионов РФ.
Например, в Белгородской области предлагают «направлять в адрес школ тематические методические материалы, памятки о вреде компьютерных игр», а также запретить «оборот компьютерных игр с элементами суицидальной тематики, хорроров, ЛГБТ, скулшутинга, чайлдфри и дискриминации Вооружённых Сил Российской Федерации». Помимо этого, предлагается ввести ответственность для руководителей «компьютерных салонов» за то, что несовершеннолетние могут у них играть в игры с пометкой «18+» и находиться там после 22:00 часов.
В Калужской области сочли хорошей идеей установить виртуальный комендантский час для несовершеннолетних лиц (с 22.00 до 08.00). Смоленская область говорит о необходимости создать молодёжные «кибердружины».
В целом, в документе около 100 страниц. Отметим, что пока это лишь предложения.