Комендантский час для игр и административки для компьютерных салонов: в сеть слили идеи власти по регулированию видеоигр

Королев посоветовал «ребятам из геймдев индустрии перед чтением налить что-то покрепче». В документе 2022 года собраны идеи представителей власти разных регионов РФ.

Например, в Белгородской области предлагают «направлять в адрес школ тематические методические материалы, памятки о вреде компьютерных игр», а также запретить «оборот компьютерных игр с элементами суицидальной тематики, хорроров, ЛГБТ, скулшутинга, чайлдфри и дискриминации Вооружённых Сил Российской Федерации». Помимо этого, предлагается ввести ответственность для руководителей «компьютерных салонов» за то, что несовершеннолетние могут у них играть в игры с пометкой «18+» и находиться там после 22:00 часов.

В Калужской области сочли хорошей идеей установить виртуальный комендантский час для несовершеннолетних лиц (с 22.00 до 08.00). Смоленская область говорит о необходимости создать молодёжные «кибердружины».

В целом, в документе около 100 страниц. Отметим, что пока это лишь предложения.