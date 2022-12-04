Коммунизм оказался лучшей моделью общества в европейской компьютерной игре

Один из участников Reddit подытожил свое мнение заголовком "Текущая мета коммунистов чрезмерно сильна". Капиталистический стиль игры, по их мнению, слишком неэффективен. Боссы на вершине капиталистического общества в Victoria 3 получают высокую зарплату, а рабочие - очень низкую. Но в коммунистической экономике Victoria 3 рабочие кооперативы гарантируют, что все богатство переходит к рабочим. В результате их высокая покупательная способность позволяет им тратить больше денег в экономике, что увеличивает экономический спрос. Это ведет к повышению уровня жизни. "Это так просто", - заключает автор сообщения.

Игроки не против того, чтобы коммунизм был действительно “имбалансным”, но, по их мнению, нереально достичь этого "одним нажатием кнопки".