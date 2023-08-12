Компактную Playstation 5 Slim сняли вживую

Видеоролик, опубликованный австралийским специалистом по ремонту PlayStation Better Way Electronics, показывает предполагаемый PS5 Slim со съемным дисководом, по крайней мере так пишут пользователи Сети, в том числе двумя портами USB-C на передней панели и более «изящным» профилем по сравнению с текущей PS5.

Слухи о съемном дисководе для PS5 появились в прошлом году и указывали на возможный релиз в сентябре 2023 года.

В документах Microsoft по делу FTC против Microsoft даже намекалось, что цена PS5 Slim составит 399,99 долларов.

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