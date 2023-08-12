Компактную Playstation 5 Slim сняли вживую

13:30, 12 августа 2023
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Компактную Playstation 5 Slim сняли вживуюВозможная цена 399,99 долларов
Sony скорее всего работает над более тонкой версией PlayStation 5, часто называемой PS5 Slim. Так, в Twitter появилось видео, где мужчина держит в руках подозрительно «компактный» Playstation.
Видеоролик, опубликованный австралийским специалистом по ремонту PlayStation Better Way Electronics, показывает предполагаемый PS5 Slim со съемным дисководом, по крайней мере так пишут пользователи Сети, в том числе двумя портами USB-C на передней панели и более «изящным» профилем по сравнению с текущей PS5.
Слухи о съемном дисководе для PS5 появились в прошлом году и указывали на возможный релиз в сентябре 2023 года.
В документах Microsoft по делу FTC против Microsoft даже намекалось, что цена PS5 Slim составит 399,99 долларов.
Ждем официальных новостей
Источник:Twitter
Автор:Максим МногословныйТеги: