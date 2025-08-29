Компания PNY представила ёмкую карту памяти microSD Express для Nintendo Switch 2

Эта карта использует технологию PCIe 3x1, обеспечивая скорость чтения до 890 МБ/с и записи до 810 МБ/с, что в четыре раза выше, чем у стандартных карт microSD UHS-I. Карта microSD Express совместима с устройствами UHS-I и UHS-II, но не с UHS-I стандартного типа. К тому же Nintendo Switch 2 не поддерживает обычные карты памяти UHS из-за требований к быстрому хранилищу для игр.

Для долговечности карта от PNY оснащена защитными функциями, в том числе устойчивостью к ударам, воде и износу, даже к рентгеновскому излучению.