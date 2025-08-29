Компания PNY представила ёмкую карту памяти microSD Express для Nintendo Switch 2

Опубликовано 29 августа 2025, 20:151 мин.
Компания PNY представила ёмкую карту памяти microSD Express для Nintendo Switch 2Для записи множества игр
Портал Neowin рассказал, что в Nintendo Switch 2 были внесены улучшения, включая переход на формат карт памяти microSD Express. Встроенная память 256 ГБ достаточна для нескольких игр, но многие пользователи ищут дополнительные возможности хранения для собственных коллекций тайтлов. Производитель компьютерных компонентов, американская компания PNY, предложила новую карту памяти microSD Express объёмом 512 ГБ для Nintendo Switch 2 и других устройств с поддержкой microSD Express.
© PNY
Эта карта использует технологию PCIe 3x1, обеспечивая скорость чтения до 890 МБ/с и записи до 810 МБ/с, что в четыре раза выше, чем у стандартных карт microSD UHS-I. Карта microSD Express совместима с устройствами UHS-I и UHS-II, но не с UHS-I стандартного типа. К тому же Nintendo Switch 2 не поддерживает обычные карты памяти UHS из-за требований к быстрому хранилищу для игр.
Для долговечности карта от PNY оснащена защитными функциями, в том числе устойчивостью к ударам, воде и износу, даже к рентгеновскому излучению.