Комплект Battlefield 1 стоимостью 2499 рублей раздают бесплатно

В обычное время этот набор стоит 2499 рублей. Он включает в себя и оружие, и военную технику, и устройства, и различных предметы для четырёх пехотных классов — штурмовика, медика, разведчика и поддержки, а также в для классов «пилот» и «танкист». Есть и оружие, не связанное с конкретным классом.

Для набора потребуется игра Battlefield 1. Она стоит сейчас 2499 рублей.

Акция продлится до 23 сентября. Также в Steam сейчас бесплатно раздают две игры: The Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance Gold Edition.