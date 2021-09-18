Комплект Battlefield 1 стоимостью 2499 рублей раздают бесплатно

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Комплект Battlefield 1 стоимостью 2499 рублей раздают бесплатноДо 23 сентября
Steam запустил бесплатную раздачу набора Battlefield 1 Shortcut Kit: Ultimate Bundle. В него входят различные предметы для игры.
В обычное время этот набор стоит 2499 рублей. Он включает в себя и оружие, и военную технику, и устройства, и различных предметы для четырёх пехотных классов — штурмовика, медика, разведчика и поддержки, а также в для классов «пилот» и «танкист». Есть и оружие, не связанное с конкретным классом.
Для набора потребуется игра Battlefield 1. Она стоит сейчас 2499 рублей.
Акция продлится до 23 сентября. Также в Steam сейчас бесплатно раздают две игры: The Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance Gold Edition.