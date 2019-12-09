Компьютер 40-летней давности в виде клавиатуры превратили в игровую консоль

Но оставить Commodore 64 компьютером сейчас было бы совсем нерационально. Поэтому его превратили в игровую ретро-приставку THEC64. Внешне она ничем не отличается от оригинального Commodore 64. Авторы новинки смогли даже воспроизвести первоначальное качество звука. Устройство совместимо с современными мониторами и телевизорами, но картинка на них сжимается до 720p.

Для THEC64 понадобятся картриджи формата C64 и VIC20. При покупке в комплект входит новая игра Sam’s Journey. Помимо этого на консоли предустановлено 64 классических игры.

Сегодня THEC64 начал поступать участникам краудфандинговой кампании на платформе Indiegogo. Первыми консоль получат клиенты из Европы.