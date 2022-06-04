Компьютерная игра помогла детям с аутизмом

Многие люди с расстройствами аутистического спектра имеют проблемы с социальными навыками, что может привести к неблагоприятным последствиям, включая изоляцию. Специалисты ищут пути решения проблемы, и новая работа посвящена этому.

Учёные собрали детей в возрасте от 7 до 12 лет с расстройством аутистического спектра. Участники должны были воздерживаться от другого лечения в течение всего периода исследования. Детей случайным образом распределили на группы: одна играла в особую игру, нацеленную на социальный компонент, а другая — в обычную.

Результаты показали, что игра с социальными компонентами помогла детям значительно улучшить социальные и эмоциональные навыки. Эти положительные результаты сохранялись при последующем наблюдении через полтора месяца.