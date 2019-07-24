Компьютерная зависимость стала национальной трагедией у одной седьмой человечества

Как утверждает эксперт Академии наук Китайской Народной Республики, «перебор» с видеоиграми может нарушить нормальный ход жизни и стать причиной расстройств поведения. У детей и подростков из-за этого и вовсе страдает правильное развитие мозга. Они могут потерять способность концентрировать внимание.

Стоит отметить, что многочисленные исследования не находили связи между любовью к компьютерным играм и психическими расстройствами. Однако Всемирная организация здравоохранения недавно признала зависимость от видеоигр болезнью.

Китайские власти же призывают уделять больше внимания физическому и психическому здоровью детей. Играть в видеоигры им предлагают не более 15 минут в день.

Точных данных о количестве детей с игровой зависимостью в Китае приведено не было.