Компьютерные энтузиасты сменили ориентацию лесбиянке из игры Cyberpunk 2077

Как пишут СМИ, оказалось, что возможность завязать роман с Джуди от лица мужчины всё же была в игре изначально. Позже разработчики решили её убрать. Похоже, что в последний момент.

Энтузиасты обнаружили в файлах игры озвучку сцен взаимодействия Джуди и Ви мужского пола. Озвучка была выполнена даже на русском языке. Воспользоваться этим можно только в ПК-версии игры. Нужно скачать мод Cyber Engine Tweaks. После его установки необходимо ввести в консоль, которая вызывается кнопкой «~», строчку: