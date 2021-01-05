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Компьютерные энтузиасты сменили ориентацию лесбиянке из игры Cyberpunk 2077
Раньше она не могла вступать в отношения с главным героем мужского пола
Если вы играете за персонажа мужского пола в Cyberpunk 2077, то не можете вступить в романтические отношения с героиней-лесбиянкой Джуди. Компьютерные энтузиасты уже нашли возможность обойти это ограничение. Специальный мод меняет ориентацию Джуди.
Как пишут СМИ, оказалось, что возможность завязать роман с Джуди от лица мужчины всё же была в игре изначально. Позже разработчики решили её убрать. Похоже, что в последний момент.
Энтузиасты обнаружили в файлах игры озвучку сцен взаимодействия Джуди и Ви мужского пола. Озвучка была выполнена даже на русском языке. Воспользоваться этим можно только в ПК-версии игры. Нужно скачать мод Cyber Engine Tweaks. После его установки необходимо ввести в консоль, которая вызывается кнопкой «~», строчку:
for i, v in next, {«judy»} do Game.GetQuestsSystem():SetFactStr(v..«_romanceable», 1)end
Рекомендуется сделать резервное копирование перед этим.