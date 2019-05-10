Компьютерные игры расслабляют и улучшают сообразительность

Ассоциация производителей ПО и компьютерных игр США провела исследование среди взрослых американцев. Как оказалось, в видеоигры играют более 164 млн взрослых американцев — 65%.

У 93% американских домовладельцев есть смартфон и почти половина из них играют на нём. При этом 79% отмечают, что играют ради умственной стимуляции, а 78% — снятия стресса. 63% играют онлайн с другими геймерами. Более 52% имеют высшее образование.

Средний возраст геймеров оказался на уровне 33 лет. Женщины составляют 46% от всех игроков. Помимо игр, геймеры часто увлекаются и другими занятиями, такими как пение или рисование.