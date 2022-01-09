Компьютерные клубы из 90-х воссоздали в виде видеоигры и уже продают со скидкой

Разработчики из Cheesecake Dev предлагают игрокам взять на себя роль владельца интернет-кафе. При этом необычный бизнес, по сюжету, был начат из-за необходимости расплатиться с долгами брата.

Пользователям, в качестве управляющего заведением, предлагается обновлять компьютерное «железо», покупать игровые лицензии и, внезапно, готовить еду для клиентов. Также важную часть в процессе занимает забота о потенциальном отключении электроэнергии и нападках уличных бандитов.