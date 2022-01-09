Компьютерные клубы из 90-х воссоздали в виде видеоигры и уже продают со скидкой

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Компьютерные клубы из 90-х воссоздали в виде видеоигры и уже продают со скидкойВыглядит аутентично
В сети появилась информация о релизе симулятора компьютерного клуба — Internet Cafe Simulator 2. Игра получила обновлённую графику и свежие игровые механики в сравнении с предшественником.
Разработчики из Cheesecake Dev предлагают игрокам взять на себя роль владельца интернет-кафе. При этом необычный бизнес, по сюжету, был начат из-за необходимости расплатиться с долгами брата.
Пользователям, в качестве управляющего заведением, предлагается обновлять компьютерное «железо», покупать игровые лицензии и, внезапно, готовить еду для клиентов. Также важную часть в процессе занимает забота о потенциальном отключении электроэнергии и нападках уличных бандитов.
Максимальные графические требования у проекта невысокие. Необходим лишь процессор с частотой 2,5 ГГц, видеокарта GeForce GTX 970 (или аналог), 6 ГБ оперативной памяти и 7 ГБ места на жёстком диске.
Прямо сейчас игру можно купить с 15% скидкой — за 369 рублей.
Источник: Steam